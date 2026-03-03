PC captura mulher após apreender 130 papelotes de maconha em Irituia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (2/3) por suspeita de tráfico de drogas em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, os agentes realizaram uma incursão para realizar a prisão de um casal, supostamente responsável pela comercialização de ilícitos na região. Um dos suspeitos fugiu do local ao perceber a aproximação da equipe, mas os agentes conseguiram apreender 130 papelotes de maconha.

Um dos policiais tentou alcançar o suspeito, enquanto os outros membros da equipe fizeram a contenção da mulher. Durante a perseguição, o homem jogou sua camisa no caminho com um saco contendo 130 porções de maconha, ainda conforme a Polícia Civil.

Diante dos fatos, a PC realizou a prisão em flagrante da suspeita por tráfico de drogas, além da apreensão de uma motocicleta e quatro pássaros silvestres. Após a realização dos trâmites legais, a conduzida permanece à disposição da justiça. Diligências estão em andamento para localizar o outro investigado.

Punição

A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.