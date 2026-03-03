Ciclista morre esmagado por caminhão após colisão com moto em Santa Izabel do Pará

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um ciclista na manhã desta terça-feira (3), na PA-140, em Santa Izabel do Pará, no nordeste paraense. Segundo as informações iniciais, a vítima foi identificada como Elias Santos da Conceição. Ele foi esmagado por um caminhão no cruzamento da rua Governador José Malcher com a Travessa Nova República, no bairro Jardim Mirai.

De acordo com informações repassadas por populares, uma motocicleta teria tentado fazer uma ultrapassagem de um caminhão pelo acostamento no momento em que atingiu a bicicleta conduzida por Elias. Com o impacto, o ciclista perdeu o equilíbrio e caiu na via. Em seguida, o caminhão acabou passando por cima da vítima. Pessoas que estavam no local contaram que Elias seria natural de Bujaru e costumava fazer o trajeto até Santa Izabel para comprar mantimentos e outros itens.

Elias não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O impacto foi tão violento que partes dos órgãos da vítima ficaram expostas. Pessoas que presenciaram a cena registraram em vídeo e fotos a situação.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para isolar a área até a chegada da perícia da Polícia Científica. O condutor da motocicleta precisou de ajuda médica, pois também ficou ferido. Já o motorista do caminhão foi encaminhado para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente. As causas do ocorrido serão apuradas pelas autoridades competentes.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e comunicou que a Delegacia de Santa Izabel apura as circunstâncias do acidente de trânsito. "Uma pessoa que estava de bicicleta morreu no local e a segunda vítima que conduzia uma motocicleta foi encaminhada para atendimento médico. O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro às vítimas e, em seguida, se encaminhou à unidade policial para prestar depoimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", disse.