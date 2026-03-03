PCPA tem estrutura reforçada com 30 novas viaturas para garantia de segurança pública

Como parte do pacote de investimentos voltado ao fortalecimento da segurança pública no estado, foram entregues 30 novas viaturas à Polícia Civil do Pará nesta terça-feira (3). A cerimônia ocorreu no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Os veículos serão destinados a unidades localizadas nos municípios de Belém, Ananindeua, Santarém e Paragominas, ampliando a capacidade operacional das delegacias tanto na capital quanto no interior.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou que a entrega faz parte de uma série de ações para modernizar as forças de segurança. “Hoje damos continuidade às entregas da segurança pública, particularmente novas viaturas para a Polícia Civil do Estado do Pará.”

Ele ressaltou que, anteriormente, já haviam sido entregues 100 veículos e que o novo lote amplia ainda mais a renovação da frota. “Governadora Hanna já havia entregue 100 viaturas. Hoje estamos entregando mais 30, que chegam até o final do mês de março, ao total de 150 novas viaturas para garantir mais estrutura, equipamentos e fazer com que as superintendências, delegacias da Polícia Civil na capital e no interior do estado, possam estar recebendo estes carros que fortalecem a presença da Polícia Civil”, ressaltou.

Segundo o chefe do Executivo estadual, as novas viaturas favorecem diferentes regiões do Pará. “Este lote entregue no dia de hoje beneficiará diretamente os municípios de Belém, Ananindeua, Santarém e Paragominas, junto aos demais, totalizando todas as regiões beneficiadas com mais Polícia Civil, mais Polícia presente para cuidar e proteger a nossa população.”

Ao comentar sobre os investimentos mais amplos na área, o governador enfatizou que o Estado tem ampliado recursos não apenas em frota, mas também em estrutura, tecnologia e pessoal.

“Nós temos investido em várias áreas na segurança pública, são investimentos recorde, investimento em infraestrutura, em novas viaturas, em capacitação, investimento principalmente em novos servidores da área da segurança. Nós temos hoje um número de servidores na área da segurança, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que é um número recorde no estado do Pará”, apontou Helder.

Ele também adiantou que haverá um novo concurso da PC e destacou a importância da tecnologia no enfrentamento à criminalidade.

“Já estamos trabalhando para o novo concurso da Polícia Civil e, além disso, nós investimos em capacitação e tecnologia. Cursos que vão desde a área de inteligência artificial, área de tecnologia, porque nós precisamos da inteligência hoje nos dias de hoje para você combater o crime organizado, para você combater o crime na internet que nós vivemos isso no dia a dia.”

Por fim, o governador afirmou que a qualificação constante das forças de segurança tem contribuído para resultados positivos no estado. “Então a polícia cada vez mais se capacita para poder fazermos o enfrentamento que temos feito de forma exitosa, sendo hoje a segurança pública uma das melhores do Brasil”, finalizou.