Mecânico morre após ser esmagado por caminhão em que fazia manutenção em Itupiranga

O mecânico José Carlos Gonçalves dos Santos morreu após um caminhão passar por cima dele na manhã desta terça-feira (3/3) na avenida 14 de Julho, em Itupiranga, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima consertava o automóvel de carga quando o sinistro ocorreu. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A PM foi acionada ao caso por volta das 11h. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima desacordada e o condutor do caminhão. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha que José Carlos verificava o sistema de freios do caminhão.

Ainda conforme a PM, um vendedor de lanches contou que, em determinado momento, o mecânico supostamente teria entrado na cabine do caminhão e possivelmente alterado a marcha do veículo, retornando em seguida para debaixo do caminhão para continuar o serviço. Na sequência, José teria solicitado ao motorista que ligasse o automóvel e, ao dar partida, o caminhão acabou passando por cima da vítima. O mecânico não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área e comunicou o ocorrido à Polícia Científica, para que a perícia do acidente pudesse ser realizada. A testemunha e o motorista do caminhão, que se apresentou voluntariamente, foram conduzidos até a delegacia do município.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.