Proprietário de bar é preso por tentar matar cliente a facadas em Salinópolis

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (2/3) suspeito de praticar o crime de tentativa de homicídio qualificado em Salinópolis, no nordeste do Pará. De acordo com a PC, ele tentou matar a facadas um cliente, de 23 anos, que estava no bar do próprio suspeito.

Conforme as autoridades, a Polícia Civil apurou que o crime ocorreu após desentendimento entre a vítima e o proprietário do estabelecimento comercial, motivado pelo fato de a vítima, aparentemente embriagada, estar filmando o bar. Diante disso, o proprietário do bar desferiu golpes de arma branca contra a vítima, segundo a Polícia Civil.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Salinópolis, apresentando lesões na região do abdômen, com comprometimento do intestino delgado e intensa hemorragia. O homem foi submetido a intervenção cirúrgica, permanecendo em estado grave. Os fatos foram confirmados por testemunha presencial e a suposta arma utilizada na ação foi apreendida.

O suspeito foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Após a adoção dos trâmites legais cabíveis, o autuado encontra-se à disposição da Justiça.