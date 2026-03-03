Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mototáxi tem mão amputada por golpe de facão durante briga em Castanhal

A vítima foi socorrida, mas o seu estado de saúde é desconhecido

A imagem em destaque mostra a vítima sendo socorrida. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um mototaxista, identificado como Anderson Adriano Mota da Costa, teve a mão amputada durante uma briga no começo da tarde desta terça-feira (3/3) na avenida Barão do Rio Branco, em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um homem, que não teve o nome divulgado, desferiu um golpe de facão contra a vítima.

Nas redes sociais, vídeos circulam sobre o caso. Em um deles, é possível ver a vítima vestida com a roupa de trabalho e com um dos braços ensanguentado. Outra filmagem mostra Anderson recebendo atendimento por profissionais de saúde no Hospital Magalhães, para onde foi levado. Por enquanto, o estado de saúde dele é desconhecido.

A PM fazia rondas quando soube do ocorrido, que foi registrado em um ponto de mototáxi. A guarnição se deslocou até a unidade de saúde onde estava Anderson e conversou com a esposa dele. Ainda conforme a Polícia Militar, a companheira da vítima disse que não sabia de nenhuma desavença entre o suspeito, que está foragido, e o mototáxi.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

