Homem é preso por tentar vender transformador de energia furtado em Capanema

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (2/3), em Capanema, no nordeste do Pará, suspeito de praticar o crime de receptação qualificada. Segundo a Polícia Civil, um funcionário de uma concessionária de energia informou que o suspeito estaria vendendo um transformador pertencente à empresa, o qual teria sido furtado meses atrás.

Ainda conforme as autoridades, o homem compareceu ao local e confirmou que o objeto oferecido à venda se tratava do mesmo transformador anteriormente subtraído da empresa. Diante da confirmação, os policiais foram acionados e procederam à abordagem.

Após a constatação dos fatos, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi realizada a adoção dos procedimentos cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.

