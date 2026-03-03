Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Porteiro de escola é preso por suspeita de crimes sexuais contra adolescentes em Belém

A ação para deter o investigado ocorreu na manhã desta terça-feira (3)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de um portão de escola em Belém. (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Um homem que atuava como porteiro terceirizado em escolas de Belém foi preso suspeito de crimes sexuais contra adolescentes. A ação para deter o investigado ocorreu nesta terça-feira (3) no âmbito da operação “Portão Seguro”, da Polícia Civil, que deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, para cumprir a ordem judicial expedida pela Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. O suspeito estaria se aproveitando do seu cargo como agente de portaria para cometer o crime no âmbito escolar.

Segundo a Polícia Civil, uma das adolescentes relatou à direção escolar que, em agosto do ano passado, o suspeito tentou beijá-la enquanto estava na guarita da escola. Ele ainda acariciou seu corpo e ofereceu pagamento de academia e celular em troca de favores sexuais. Uma outra vítima relatou em escuta especializada que o investigado a puxou para dentro da escola e tentou manter relação sexual com ela, contra sua vontade. As duas adolescentes não se conheciam e estudavam em escolas diferentes. Os casos ocorreram em ocasiões distintas no ano de 2025.

Em consulta ao sistema policial, o histórico do investigado possuía indiciamento por estupro de vulnerável, além de outro procedimento por importunação sexual contra uma estudante em 2025, bem como passagens por crimes contra o patrimônio e tráfico de entorpecentes.

A operação denomina-se “Portão Seguro” por simbolizar a restauração da integridade e segurança no acesso à instituição de ensino, visto que o investigado, ocupante da função de porteiro, teria aproveitado de sua posição para praticar crimes de violência sexual, em afronta aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O suspeito foi conduzido para a Deaca Santa Casa, para a adoção das medidas legais cabíveis. Em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crimes sexuais contra crianças
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mecânico morre após ser esmagado por caminhão em que fazia manutenção em Itupiranga

Uma testemunha e o motorista do caminhão, que se apresentou voluntariamente, foram conduzidos até a delegacia do município. A Polícia Civil apura o caso

03.03.26 14h05

PRESO

Porteiro de escola é preso por suspeita de crimes sexuais contra adolescentes em Belém

A ação para deter o investigado ocorreu na manhã desta terça-feira (3)

03.03.26 12h54

SEGURANÇA

PCPA tem estrutura reforçada com 30 novas viaturas para garantia de segurança pública

Os veículos serão destinados a unidades localizadas nos municípios de Belém, Ananindeua, Santarém e Paragominas

03.03.26 12h34

ACIDENTE

Ciclista morre esmagado por caminhão após colisão com moto em Santa Izabel do Pará

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (3), na PA-140

03.03.26 11h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Porteiro de escola é preso por suspeita de crimes sexuais contra adolescentes em Belém

A ação para deter o investigado ocorreu na manhã desta terça-feira (3)

03.03.26 12h54

PARÁ

Polícia Civil investiga morte de bebê de apenas 2 meses em Itaituba

Perícia deverá apontar se houve causa natural, asfixia acidental ou possível lesão anterior

02.03.26 23h40

POLÍCIA

Tentativa de assalto assusta influenciadores durante gravação em Belém

Suspeitos estavam armados com uma faca e não se intimidaram com as câmeras, segundo as vítimas

02.03.26 21h14

ACIDENTE

Ciclista morre esmagado por caminhão após colisão com moto em Santa Izabel do Pará

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (3), na PA-140

03.03.26 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda