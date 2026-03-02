Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil investiga morte de bebê de apenas 2 meses em Itaituba

Perícia deverá apontar se houve causa natural, asfixia acidental ou possível lesão anterior

O Liberal

A Polícia Civil do Pará investiga as causas da morte de uma bebê de apenas dois meses, registrada nesta segunda-feira (2), na rua Vila Nova, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela polícia ao site Giro Portal, a criança foi encontrada sem sinais vitais na residência onde morava com os pais. A avó percebeu que a bebê não apresentava reação e, com ajuda de vizinhos, a família a encaminhou ao hospital municipal.

“Nós fomos acionados por familiares da vítima, no caso a avó, que ao chegar na residência do filho com a nora constatou que a criança se encontrava pálida. Eles haviam acabado de acordar também e, diante do susto da situação, acionaram vizinhos, conseguiram apoio e encaminharam a criança ao hospital municipal”, disse o delegado Alexandre Brito.

“Mas, segundo informações da equipe médica, a criança já deu entrada na unidade em óbito. A polícia está realizando a oitiva dos parentes para apurar como era o estilo de vida da família e o acompanhamento da criança. A casa, localizada na Vila Nova, era um ambiente precário e todos dormiam no mesmo colchão, que era pequeno. A mãe, o pai e outras pessoas relacionadas ao caso também estão sendo ouvidas para que a situação seja esclarecida”, acrescentou o delegado.

Em entrevista, a mãe, identificada como Evelyn, relatou que a filha mamou e teve a fralda trocada diversas vezes ao longo da madrugada. Segundo ela, a bebê dormia na mesma cama que os pais e acordou por volta das 3h para mamar. Pela manhã, por volta das 10h, a avó notou que a criança estava pálida e “dura”.

“Nunca maltratamos ela, nunca. É minha primeira filha”, afirmou a mãe, acrescentando que a família está abalada com a situação.

Segundo o delegado, a bebê apresentava marcas arroxeadas no corpo. A perícia deverá apontar se as manchas são compatíveis com alterações naturais após a morte ou se indicam possíveis lesões anteriores. O corpo foi encaminhado para exame de necrópsia, que deverá esclarecer a causa da morte.

O caso foi registrado na 19ª Seccional Urbana e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEAC), que dará continuidade às investigações após a conclusão do laudo pericial.

