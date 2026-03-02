Capa Jornal Amazônia
Mulher é presa após invadir e furtar casa de idoso de 73 anos no Marajó

A materialidade do crime e os indícios de autoria foram sustentados por imagens de videomonitoramento

O Liberal
fonte

Mulher é presa após invadir e furtar casa de idoso de 73 anos no Marajó. (Reprodução)

Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira (2) no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeita de envolvimento em um furto qualificado. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Soure, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior.

A suspeita, identificada apenas como Oricélia, de 36 anos, foi localizada por volta das 15h50, na alameda da Conceição, 3º Prolongamento, no bairro do Puá. Segundo a polícia, ela foi informada da ordem judicial e não apresentou resistência.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada do dia 1º de fevereiro de 2026. A mulher teria entrado na residência de um idoso de 73 anos enquanto ele dormia, aproveitando-se de uma janela que estava apenas encostada. Do imóvel, foram levados bens móveis. Após a ação, ela teria fugido do local.

Conforme a Polícia Civil, a materialidade do crime e os indícios de autoria foram sustentados por imagens de videomonitoramento, reconhecimento formal e pela apreensão de um objeto pessoal deixado na casa da vítima.

A decisão judicial que autorizou a prisão levou em consideração a gravidade da conduta, especialmente por se tratar de invasão domiciliar durante a noite e contra uma vítima idosa, além dos registros anteriores por crimes patrimoniais atribuídos à investigada, apontando risco de reiteração criminosa.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Soure para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Mulher é presa após invadir e furtar casa de idoso de 73 anos no Marajó
