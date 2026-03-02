Idoso desaparece após naufrágio de ‘rabeta’ em Mocajuba

Um idoso está desaparecido após o naufrágio de uma pequena embarcação na tarde desta segunda-feira (2), nas proximidades do município de Mocajuba, no nordeste do Pará.

De acordo com informações preliminares de familiares do idoso, ele seguia viagem em uma “rabeta”, acompanhado do enteado, após saírem da sede do município com destino à localidade de Jacaré Caia. Durante o percurso, a embarcação acabou afundando no meio do rio.

O enteado conseguiu nadar até a margem, alcançou a beira do rio e foi socorrido com vida. Já o padrasto, o idoso cujo nome não foi confirmado oficialmente, não conseguiu chegar à margem e desapareceu nas águas.

Moradores da região, com apoio dos órgãos competentes, realizam buscas para tentar localizar o idoso. As circunstâncias do naufrágio ainda serão apuradas.