Homem é encontrado morto com a barriga cortada em Parauapebas

O corpo de Maicon José Belém Furtado foi encontrado na manhã deste domingo (9/2), na Palmares Sul, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. As autoridades visualizaram um corte na barriga da vítima provocado por uma arma branca. Por enquanto, as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

VEJA MAIS

Maicon foi encontrado morto caído na rua São Paulo, vestindo apenas uma camiseta, segundo o portal Correio de Carajás. O Instituto Médico Legal (IML) foi o responsável pela remoção do corpo para realização de exames cadavéricos, responsável por determinar a causa e o modo de morte de uma pessoa.

Até a tarde deste domingo (9/2), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.