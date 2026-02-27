Cachorro é resgatado com patas queimadas após incêndio na Pedreira, em Belém

Um cachorro foi resgatado por moradores durante o incêndio que destruiu três casas e atingiu uma quarta parcialmente na manhã desta sexta-feira (27), na Travessa do Chaco, no bairro da Pedreira, em Belém. O animal estava em uma das residências no momento em que as chamas se espalharam e foi retirado do imóvel ainda durante o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o animal pertence a uma das pessoas que teve a casa destruída pelas chamas. O pet sofreu queimaduras nas patas, conseguia andar com dificuldade e recebeu os primeiros cuidados da equipe do CBM que atuava na ocorrência.

O incêndio de grandes proporções começou no início da manhã e rapidamente tomou conta dos imóveis, todos de madeira e localizados no mesmo terreno. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e a fumaça densa que se espalhou pela área, assustando moradores da vizinhança.

De acordo com os bombeiros, o acesso ao local precisou ser feito por meio de uma oficina mecânica para que o combate ao fogo fosse iniciado. As chamas já foram controladas. Três imóveis tiveram perda total e um apresentou danos parciais. Não houve registro de feridos e a perícia foi solicitada para apurar as causas do incêndio.

Morador de uma das casas, Bruno Cardoso relatou que o fogo começou por volta das 4h da manhã e se espalhou rapidamente. “A gente estava em casa quando tudo começou, por volta das 4h da manhã. Foi muito rápido”, contou. Segundo ele, o pedido de ajuda foi feito imediatamente. “Conseguimos ligar pedindo ajuda e, em uns dez minutos, já tinha gente chegando para socorrer. A população também veio ajudar”, afirmou.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. “Graças a Deus está todo mundo vivo. Ninguém se machucou, mas a gente perdeu praticamente tudo. É uma residência de família. Moravam três pessoas em cada casa”, declarou.

Ao todo, nove pessoas ficaram desalojadas. Após o controle das chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos e garantir a segurança dos imóveis vizinhos.