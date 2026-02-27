Uma pessoa morre e oito são presas em operação da PC contra crime organizado no sudeste paraense

A Polícia Civil realiza, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), uma ampla operação com o objetivo de desarticular organizações criminosas com atuação nos municípios de Marabá, Parauapebas e Curionópolis, no sudeste do Estado. Segundo informações preliminares, foram efetuadas oito prisões de suspeitos e uma das intervenções policiais teria culminado em uma morte.

A operação, que visa o cumprimento de diversos mandados judiciais, mobilizou dezenas de agentes e viaturas por terra, contando inclusive com helicópteros para dar suporte aéreo. O objetivo central é dissecar a estrutura do crime organizado na região, atingindo tanto o braço armado quanto a logística das facções.

Logo mais, às 10 horas, a Superintendência Regional de Polícia Civil fará a apresentação dos detalhes da operação e dos itens apreendidos.