Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mais de 26 quilos de skunk são apreendidos escondidos em embarcação no Marajó

Um cão farejador auxiliou na localização dos 24 tabletes de entorpecentes que estavam no porão de embarcação com destino a Belém

O Liberal
fonte

Mais de 26 quilos de skunk são apreendidos escondidos em embarcação no Marajó. (Foto: Polícia Civil)

Aproximadamente 26,5 quilos de skunk foram apreendidos no porão de uma embarcação no município de Breves, no Marajó, na noite de quinta-feira (26). A abordagem policial foi realizada no empurrador “Rei Davi”, que transportava as balsas “Leide Linda” e “Letícia”, que saiu de Manaus (AM) e tinha como destino a cidade de Belém (PA).

Uma equipe da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos realizou a vistoria por volta das 19h50. A embarcação contava com sete tripulantes, dois integrantes de escolta armada e dez passageiros. Durante a fiscalização, o cão farejador “Jay-Z” sinalizou a presença de material suspeito na parte frontal da balsa de cargas. Após verificação, foram localizadas duas mochilas escondidas no porão contendo 24 tabletes de substância semelhante a skunk, totalizando aproximadamente 26,550 kg.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos legais cabíveis. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 265,5 mil.

A ação contou com a atuação integrada do Grupamento Fluvial (GFLU) e da Polícia Militar do Pará, com equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), CPR XII e Corpo de Bombeiros Militar.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, a apreensão reforça a importância das bases fluviais no controle das rotas utilizadas para o tráfico. “As bases fluviais são estruturas estratégicas para o enfrentamento ao tráfico nas rotas hidroviárias. A atuação integrada das forças de segurança, aliada ao uso de cães farejadores, fortalece o combate às organizações criminosas e amplia a presença do Estado nas regiões ribeirinhas”, destacou.

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos segue intensificando as fiscalizações, reforçando o monitoramento nas rotas que ligam o Amazonas ao Pará e contribuindo para a redução da criminalidade na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas

apreensão de skunk
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESOS

Foragidos da Justiça são capturados pela PF no Aeroporto Internacional de Belém

As prisões ocorreram nos dias 25 e 26 deste mês, durante ações de inteligência aeroportuária

27.02.26 12h38

COMBATE

Celulares são apreendidos em operação da PC contra investigados por tráfico de drogas em Belém

A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 12h26

INVESTIGAÇÃO

Policial Civil é detido após confusão dentro de motel no bairro do Guamá, em Belém

De acordo com informações, moradores da área acionaram as autoridades por volta das 5h45, após ouvirem gritos e disparos de arma de fogo

27.02.26 12h07

RESGATE

Cachorro é resgatado com patas queimadas após incêndio na Pedreira, em Belém

Três casas foram destruídas e uma parcialmente afetada pelas chamas na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BELÉM

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 7h37

INVESTIGAÇÃO

Cachorra morre após ser atropelada por carro em Icoaraci

O caso gerou revolta entre moradores da área

27.02.26 10h04

COMBATE

Uma pessoa morre e oito são presas em operação da PC contra crime organizado no sudeste paraense

O objetivo é desarticular facções criminosas com atuação nos municípios de Marabá, Parauapebas e Curionópolis

27.02.26 9h41

RESGATE

Cachorro é resgatado com patas queimadas após incêndio na Pedreira, em Belém

Três casas foram destruídas e uma parcialmente afetada pelas chamas na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 11h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda