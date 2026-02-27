Mais de 26 quilos de skunk são apreendidos escondidos em embarcação no Marajó
Um cão farejador auxiliou na localização dos 24 tabletes de entorpecentes que estavam no porão de embarcação com destino a Belém
Aproximadamente 26,5 quilos de skunk foram apreendidos no porão de uma embarcação no município de Breves, no Marajó, na noite de quinta-feira (26). A abordagem policial foi realizada no empurrador “Rei Davi”, que transportava as balsas “Leide Linda” e “Letícia”, que saiu de Manaus (AM) e tinha como destino a cidade de Belém (PA).
Uma equipe da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos realizou a vistoria por volta das 19h50. A embarcação contava com sete tripulantes, dois integrantes de escolta armada e dez passageiros. Durante a fiscalização, o cão farejador “Jay-Z” sinalizou a presença de material suspeito na parte frontal da balsa de cargas. Após verificação, foram localizadas duas mochilas escondidas no porão contendo 24 tabletes de substância semelhante a skunk, totalizando aproximadamente 26,550 kg.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos legais cabíveis. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 265,5 mil.
A ação contou com a atuação integrada do Grupamento Fluvial (GFLU) e da Polícia Militar do Pará, com equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLU), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), CPR XII e Corpo de Bombeiros Militar.
Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, a apreensão reforça a importância das bases fluviais no controle das rotas utilizadas para o tráfico. “As bases fluviais são estruturas estratégicas para o enfrentamento ao tráfico nas rotas hidroviárias. A atuação integrada das forças de segurança, aliada ao uso de cães farejadores, fortalece o combate às organizações criminosas e amplia a presença do Estado nas regiões ribeirinhas”, destacou.
A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos segue intensificando as fiscalizações, reforçando o monitoramento nas rotas que ligam o Amazonas ao Pará e contribuindo para a redução da criminalidade na região.
