Foragidos da Justiça são capturados pela PF no Aeroporto Internacional de Belém

Dois foragidos da Justiça foram capturados pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém. As ações ocorreram na quarta (25/2) e quinta-feira (26/2), em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Os investigados foram detidos durante ações de rotina da inteligência aeroportuária.

A primeira prisão foi realizada após verificação nos sistemas da PF, quando se constatou um mandado de prisão em aberto contra um passageiro por estupro de vulnerável. Já a segunda detenção ocorreu após análise de inteligência que identificou um prestador de serviço do aeroporto com mandado de prisão em aberto por lesão corporal grave.

Após a confirmação das identidades, os investigados foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal no aeroporto para os procedimentos legais. Posteriormente, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.