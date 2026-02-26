Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém

O homem estaria armado com um simulacro de arma de fogo

O Liberal
fonte

​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que uma mulher foi assaltada na manhã desta quinta-feira (26), no Conjunto Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na rua B.

Pelos registros, a vítima aparece caminhando com o celular na mão quando é surpreendida por um suspeito que se aproxima em uma bicicleta. Em seguida, o homem toma o aparelho e foge do local.

Vídeos que circulam nas redes sociais apontam que o suspeito estaria armado com um simulacro de arma de fogo. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente.

As imagens também mostram o momento em que o suspeito deixa o local em rumo desconhecido. Logo depois, a mulher aparece correndo pela rua, gritando e pedindo ajuda, informando que havia sido vítima de assalto e que teve o celular roubado.

Ainda nas gravações, é possível ver alguns vizinhos saindo de suas casas e indo até a rua na tentativa de prestar ajuda à vítima. No entanto, como o suspeito já havia fugido, nada pôde ser feito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém

O homem estaria armado com um simulacro de arma de fogo

26.02.26 22h18

susto!

Micro-ônibus que faz linha Belém-Cametá colide contra poste na PA-151

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção antes de atingir a estrutura

26.02.26 21h10

JUSTIÇA

Caso Yasmin: Lucas Magalhães será julgado por sete pessoas da sociedade, explica advogado

De acordo com o advogado Madson Nogueira, que atua na defesa da família da vítima, não cabe mais recurso contra a decisão que levou o caso ao Tribunal do Júri

26.02.26 20h56

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de furtar quatro pias em Outeiro

A vítima ligou para o contato do anúncio dizendo que estava interessada em comprá-los e combinou o encontro em um local onde aconteceria a compra. A Polícia Civil acompanhou as negociações para capturar o suspeito

26.02.26 17h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Caminhão com carga de café tomba na BR-010 e produtos são saqueados em Irituia

O acidente foi registrado na tarde de quarta-feira (25)

26.02.26 10h18

HOMICÍDIO

Dois jovens morrem e um adolescente fica ferido após ataque a tiros em Tucumã

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (25) no setor Boa Esperança

26.02.26 8h32

POLÍCIA

Rotam prende homem por tráfico e apreende 18 tabletes de drogas no bairro do Bengui, em Belém

Os agentes receberam informações de que um grupo de três ou quatro suspeitos estaria utilizando um veículo para cometer diversos roubos na região

26.02.26 14h56

Redenção

Motorista da Prefeitura é preso por perseguir ex com veículos oficiais

O investigado foi localizado na casa dele e detido nesta quinta-feira (26/2). Segundo a lei, a pena aumenta se o crime for praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino

26.02.26 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda