​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento em que uma mulher foi assaltada na manhã desta quinta-feira (26), no Conjunto Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso ocorreu na rua B.

Pelos registros, a vítima aparece caminhando com o celular na mão quando é surpreendida por um suspeito que se aproxima em uma bicicleta. Em seguida, o homem toma o aparelho e foge do local.

Vídeos que circulam nas redes sociais apontam que o suspeito estaria armado com um simulacro de arma de fogo. No entanto, essa informação não foi confirmada oficialmente.

As imagens também mostram o momento em que o suspeito deixa o local em rumo desconhecido. Logo depois, a mulher aparece correndo pela rua, gritando e pedindo ajuda, informando que havia sido vítima de assalto e que teve o celular roubado.

Ainda nas gravações, é possível ver alguns vizinhos saindo de suas casas e indo até a rua na tentativa de prestar ajuda à vítima. No entanto, como o suspeito já havia fugido, nada pôde ser feito.