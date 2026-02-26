Micro-ônibus que faz linha Belém-Cametá colide contra poste na PA-151

Um micro-ônibus de uma empresa que presta serviços de transporte de passageiros na linha Belém-Cametá e Cametá-Belém se envolveu em um acidente nesta quinta-feira (26), na PA-151, no município de Igarapé-Miri.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento após a colisão do veículo contra um poste de energia elétrica, localizado às margens da rodovia. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção antes de atingir a estrutura.

As imagens revelam que a parte frontal do micro-ônibus ficou totalmente destruída com o impacto. Passageiros precisaram sair pelas janelas do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o acidente. Não houve feridos.

Esta não é a primeira vez que veículos da empresa se envolvem em ocorrências de trânsito. No ano passado, um micro-ônibus da mesma empresa foi flagrado realizando uma ultrapassagem considerada extremamente perigosa na Alça Viária.

Na gravação que circula nas redes sociais, é possível ouvir um homem narrando a cena presenciada por ele, enquanto outro tenta entender como ocorreu o acidente. “Acidente com aquela van rosa. Pessoal saindo de dentro. PA-151 próximo ao Pontilhão. Deve ter capotado, saiu da estrada. Olha aí... criança. Graças a Deus bateu mais do lado de lá [lado oposto ao motorista]. O lado de lá quebrou tudo. Não presta mais essa aí”, disse um dos homens.

Nas imagens, também é possível ver uma ambulância e um policial militar prestando apoio à ocorrência.