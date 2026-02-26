Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caminhão com carga de café tomba na BR-010 e produtos são saqueados em Irituia

O acidente foi registrado na tarde de quarta-feira (25)

O Liberal
fonte

Caminhão com carga de café tomba na BR-010 e parte dos produtos é saqueada em Irituia. (Foto: Redes Sociais)

Um caminhão que transportava café tombou na tarde de quarta-feira (25), no quilômetro 3 da BR-010, no município de Irituia, nordeste do Pará. Parte da carga que ficou espalhada na pista e às margens da via foi saqueada por outros condutores e moradores da área. Imagens nas redes sociais mostram a correria de pessoas com os produtos no local.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou se alguém ficou ferido. Conforme relatos de testemunhas, antes da chegada das autoridades policiais, as pessoas começaram a recolher parte da carga após o tombamento. A ação só foi interrompida quando as equipes de segurança chegaram ao local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente e deverá apurar as circunstâncias do acidente e o registro de saque. Um segundo caminhão foi enviado para fazer o recolhimento do restante da mercadoria.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista, nem sobre o que teria provocado o tombamento. A área já registra outros acidentes com casos semelhantes de retirada irregular de carga, e denúncias sobre a identificação de envolvidos podem ser feitas de forma anônima à Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Irituia investiga o caso e analisa imagens para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa. “Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, reforçou.

