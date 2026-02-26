Capa Jornal Amazônia
Suspeito de tentar matar companheira com facada na cabeça é preso em Soure

O investigado foi detido na quarta-feira (25) em uma ação para cumprir um mandado de prisão preventiva

O Liberal

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio foi preso pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (25) em Soure, no Arquipélago do Marajó. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva após a ex-companheira do suspeito ser esfaqueada por ele na região da cabeça.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente da cidade. Segundo as apurações, o crime aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, dentro da casa onde o casal morava. Durante uma discussão, o suspeito teria atingido a companheira com um golpe de faca na cabeça. Após a agressão, ele deixou o local e passou a ser procurado.

A vítima fez a denúncia e solicitou Medidas Protetivas de Urgência, que foram concedidas pela Justiça. Em razão da gravidade da ocorrência e de registros anteriores de violência envolvendo o mesmo investigado e a mesma vítima, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pelo Judiciário.

O homem foi localizado após buscas e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

