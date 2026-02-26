Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido morre após troca de tiros com a polícia em área ribeirinha de Juruti

A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (25) durante uma operação integrada das polícias Militar e Civil

O Liberal
fonte

Foragido morre após troca de tiros com a polícia em área ribeirinha de Juruti. (Foto: Divulgação)

Um homem identificado como Marcos Antônio Pimentel, conhecido pelo apelido de “MP”, morreu em uma intervenção policial no município de Juruti, oeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (25) durante uma operação integrada das polícias Militar e Civil. Conforme as autoridades, o suspeito estava foragido da Justiça. Outras seis pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações policiais, havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto. Ele era apontado como suspeito de envolvimento em diversos crimes na cidade. Segundo a corporação, Marcos havia fugido da delegacia de Juruti com o auxílio de outro detento, já recapturado. Um terceiro envolvido na mesma fuga também já havia sido localizado anteriormente, restando apenas ele como foragido.

Conforme dados levantados pelo setor de inteligência, as equipes identificaram que o suspeito estaria nas proximidades do Lago do Jará e se deslocaram até a área para dar cumprimento ao mandado judicial. A polícia informou ainda que, no dia anterior à ação, Marcos teria furtado uma motocicleta com o objetivo de deixar o município.

Durante a tentativa de abordagem, ainda segundo a versão policial, os agentes teriam sido recebidos a tiros. Diante da situação, houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para prestar socorro. Marcos Antônio Pimentel chegou a ser encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que o suspeito seria considerado de alta periculosidade, com suposta ligação ao tráfico de drogas e a grupo criminoso, além de ser investigado por roubos e furtos. A corporação ressaltou que todos os procedimentos legais foram adotados e que o caso será apurado pelas autoridades competentes.

Já a Polícia Civil disse em nota que "a Delegacia de Irituia investiga o caso e analisa imagens para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa". Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

 

