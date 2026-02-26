Capa Jornal Amazônia
Polícia

Dois jovens morrem e um adolescente fica ferido após ataque a tiros em Tucumã

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (25) no setor Boa Esperança

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Dois jovens foram mortos e um adolescente ficou ferido em um ataque a tiros no município de Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (25), quando os atiradores chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Os jovens que foram mortos são Diego Teixeira da Silva, de 18 anos, e Orlando Souza da Silva, também de 18 anos. Um adolescente de 17 anos, que seria irmão de Diego, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital. O caso foi registrado por volta das 20h40, nas imediações do Córrego Tapajós, entre as avenidas Brasil e Brasília, no setor Boa Esperança. Conforme informações da Polícia Militar do Pará, equipes do 86º Pelotão foram acionadas pelo Núcleo Integrado de Operações (NIOP) após relatos de disparos de arma de fogo na Rua Londrina.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram Diego já sem sinais vitais. Ele havia sido atingido por vários tiros e morreu ainda no local. Próximo dali, os militares localizaram o adolescente de 17 anos, irmão de Diego. O jovem apresentava ferimento provocado por disparo na perna esquerda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado para prestar socorro e realizou o encaminhamento da vítima para uma unidade de saúde.

Cerca de uma hora após a primeira ocorrência, por volta das 22h, a polícia recebeu uma nova denúncia relatando que haveria outra vítima morta ligada ao mesmo ataque. Em uma área de mata nas proximidades, os moradores encontraram o corpo de Orlando com marcas de tiros.

O local foi isolado para os procedimentos de perícia, e a remoção dos corpos ficou sob responsabilidade da funerária de plantão. A Polícia Civil do Pará foi comunicada e dará continuidade às investigações para esclarecer a motivação e autoria do crime.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

