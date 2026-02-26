Motorista da Prefeitura é preso por perseguir ex com veículos oficiais

Um homem foi preso preventivamente nesta quinta-feira (26/2) suspeito de praticar o crime de perseguição contra a ex-companheira em Redenção, no sudeste do Pará. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito, na época do crime, era funcionário contratado pela prefeitura do município, exercendo a função de motorista, e utilizava veículos oficiais para praticar reiteradamente o crime de perseguição contra a vítima.

Considerando a gravidade do crime, a PC representou-se pela prisão preventiva do homem. A ordem judicial foi cumprida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Redenção, com apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) também do município.

O investigado foi localizado na casa dele e detido. Depois disso, a PC o conduziu para a unidade policial, para a realização dos procedimentos necessários. E, em seguida, foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Redenção sobre o caso e aguarda retorno.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece pena de até dois anos de reclusão e multa para quem “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”. A pena aumenta na metade se for praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino.