PRF recupera escavadeira furtada em Santarém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde da última terça-feira (24/2) uma escavadeira furtada no quilômetro 998 da BR-163, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PRF, por volta das 15h, os agentes abordaram uma carreta do tipo prancha que transportava uma escavadeira. Durante a fiscalização, a equipe constatou que o maquinário possuía registro de furto no município de Jaciara, em Mato Grosso.

Ao serem questionados, os condutores afirmaram que foram contratados por terceiros para o transporte e operação do maquinário, alegando desconhecimento sobre a procedência ilícita do equipamento.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o proprietário da máquina foi informado pelos agentes sobre a localização do bem e expressou grande alívio e satisfação com a notícia da recuperação.

Diante dos fatos, os condutores, a carreta e a escavadeira foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis.