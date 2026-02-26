Rotam prende homem por tráfico e apreende 18 tabletes de drogas no bairro do Bengui, em Belém

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu 18 tabletes de drogas na noite da última terça-feira (24/2), no bairro do Bengui, em Belém. Os agentes do motopatrulhamento do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) realizavam rondas quando receberam informações de que um grupo de três ou quatro suspeitos estaria utilizando um veículo para cometer diversos roubos na região.

Em diligências pelas vias, os militares localizaram o automóvel e, ao se aproximarem, perceberam forte odor característico de substâncias entorpecentes. Os policiais então deram ordem de parada ao condutor.

Segundo a PM, na abordagem, apenas um homem foi encontrado dentro do carro. Durante busca pessoal e veicular, os policiais militares localizaram o material ilícito escondido no porta-malas. Ao todo, os militares encontraram 16 tabletes de maconha e dois tabletes de oxi.

Ao ser questionado, o suspeito declarou que estaria realizando a entrega do material na área do Benguí. Diante dos fatos, o criminoso foi conduzido para a Seccional Urbana da Marambaia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Para o subcomandante da Rotam, Major PM Gilberto, o reforço das unidades do CME representa um grande reforço no combate à criminalidade na região metropolitana: “Essa apreensão realizada pelo motopatrulhamento da Rotam demonstra a efetividade das ações coordenadas pela PM com a utilização de militares do CME reforçando o policiamento nos bairros centrais e na periferia de Belém. Temos obtidos resultados positivos nas abordagens organizadas para coibir roubos, furtos e, principalmente, o tráfico de drogas. Iremos continuar atuando com todo empenho para reduzir os índices de criminalidade e garantir a paz social para toda a sociedade paraense”.