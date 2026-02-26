Suspeito de roubo contra idoso é preso durante operação integrada em Ponta de Pedras

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu, na tarde desta quarta-feira (25), o terceiro suspeito de envolvimento em um roubo majorado ocorrido no município de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. A prisão foi realizada em operação conjunta com a Polícia Militar do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do dia 9 de dezembro de 2025, quando três indivíduos armados com faca teriam assaltado um idoso na cidade.

Na ocasião, dois suspeitos, identificados como Michel Furtado e Francisco Tavares, foram presos em flagrante. As investigações prosseguiram com diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Ponta de Pedras, para identificar o terceiro envolvido, conhecido pelo apelido de “Orelhudo”.

O suspeito foi posteriormente identificado como Diego C. F. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada pela Justiça.

Nesta quarta-feira (25), por volta das 18h, Diego foi localizado na feira municipal de Ponta de Pedras durante ação integrada entre as forças de segurança. Ele foi detido e encaminhado à delegacia.

Com a prisão, todos os três suspeitos apontados como autores do roubo contra o idoso estão agora à disposição do Poder Judiciário.