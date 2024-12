Homens são flagrados durante briga na av. Almirante Barroso em Belém

Dois homens foram flagrados em uma briga na avenida Almirante Barroso próxima da travessa Angustura, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta segunda-feira (9). A confusão foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais.

As imagens mostram os dois envolvidos se agredindo. Um deles estava com uma sombrinha em mãos, enquanto o outro segurava um bastão de papelão. Durante a briga, motociclistas que passavam pelo local intervieram na situação, e partiram para cima do homem que estava em um carro e utilizava o bastão.

Até a publicação desta reportagem, o motivo da briga não havia sido esclarecido.

VEJA MAIS