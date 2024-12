Vídeo: homem é morto por seguranças dentro de estação de trem em SP

Um homem morreu após ser imobilizado e agredido por agentes da ViaMobilidade na estação Carapicuíba, situada na Linha 8-Diamante, na Grande São Paulo. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias que levaram à morte da vítima, identificada como Jadson Pires.

Testemunhas relataram que Jadson foi abordado por agentes da concessionária, que alegaram a necessidade de contê-lo. No entanto, a abordagem rapidamente se transformou em agressão física e acabou resultando na morte da vítima.

O programa Bom Dia SP, da TV Globo, teve acesso exclusivo às imagens do circuito interno da estação, que mostram o homem aparentemente desorientado na área das catracas e tentando passar por baixo delas.

VEJA MAIS

As gravações mostram Jadson levando uma rasteira de um dos agentes e sendo chutado por um homem identificado como agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que estava à paisana. Após a agressão, os seguranças arrastaram a vítima pelas pernas. Em outro momento registrado em vídeo, os agentes perceberam que ele estava inconsciente e tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca.

A equipe do SAMU chegou para prestar socorro, mas, segundo a concessionária, Jadson morreu no hospital. A ViaMobilidade lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos. A empresa também informou que abriu uma sindicância interna para apurar o caso e afastou preventivamente os agentes envolvidos.

A Secretaria da Segurança Pública declarou que as imagens estão sendo analisadas pela polícia e intimou os envolvidos para novos depoimentos. A natureza inicial do registro da ocorrência poderá ser alterada conforme novas evidências forem encontradas durante a investigação.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)