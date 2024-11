Pedreiro é morto a tiros em frente de residência em Marabá

Um homem identificado como Delio Souza, que trabalhava como pedreiro, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (27), no Residencial Magalhães II, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima estava em frente a uma casa quando foi surpreendida pelos disparos. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime ocorreu no Núcleo São Félix e as causas para o homicídio ainda são desconhecidas. Após a vítima ser alvejada pelos disparos, moradores a área teriam acionado uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para ajudar a socorrer Delio. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já havia evoluído a óbito.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e constatou o crime. A Polícia Civil também esteve no local para apurar as informações que auxiliem nas investigações sobre o crime. Após a cena do crime ser isolada, a Polícia Científica realizou a perícia no local e removeu o corpo do pedreiro para o Instituto Médico Legal.

Até o momento não há detalhes sobre os autores do homicídio e ninguém havia sido preso ou identificado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a Delegacia de Homicídios de Marabá apura a morte de Délio Pereira de Souza. "Perícias foram solicitadas", comunicaram.