Homem de 59 anos é morto a tiros dentro de carro no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem de 59 anos de idade foi morto a tiros dentro de um carro no bairro do Jurunas, em Belém, na tarde desta terça-feira (26). A Polícia Militar do Pará (PMPA) foi acionada para a ocorrência na rua dos Pariquis com a passagem Beira-Mar.

A vítima foi identificada como João Batista Leite, natural do Maranhão, da cidade de Monção. Conforme informações de moradores da área, ele não era conhecido no local. O carro em que a vítima foi alvejadaé um modelo Toyota Corola Cross de cor preta, que também era estranho à vizinhança.

O crime aconteceu por volta das 13h. Moradores da área viram o carro, dirigido por João Leite se aproximar da área e parar, como se esperasse por alguém. Pouco tempo depois, um motociclista não identificado se aproximou por trás do carro e, parando próximo à janela do motorista, fez vários disparos. Moradores chegaram a contabilizar 13 tiros, porém, o número exato será contabilizado pela perícia da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA).

Após ser alvejado, o motorista ficou caído dentro do veículo, que ainda andou por alguns metros e acabou atingindo a parede de um comércio local. O assassino fugiu, em seguida, na motocicleta, sem ser identificado.

A Polícia Civil e Militar (PC e PM) estão na área apurando o crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.