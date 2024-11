Adolescente de 15 anos é morto após ter a casa invadida em Ananindeua

Um adolescente, identificado pela polícia como Weverton Andrei Santana Barbosa, de 15 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (26/11), em Ananindeua. Conforme as informações preliminares, o crime ocorreu na passagem Marivaldo Filho, no bairro de Águas Lindas. Homens armados teriam invadido a casa da vítima e feito os disparos.

Ainda segundo a informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 1h30, quando vizinhos ouviram disparos de arma de fogo no local. Os moradores acionaram a Polícia Militar e os agentes verificaram que a vítima estava morta e o local teria sinais de um possível arrombamento. No entanto, ninguém soube repassar mais informações sobre quem seriam os autores do crime ou qual a motivação para a morte do adolescente.

A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para iniciar as investigações sobre o caso. Os relatos sobre o homicídio são poucos e os moradores disseram não terem visto o que ocorreu. A Polícia Científica também esteve na cena do crime para realizar a perícia e a remoção ao Instituto Médico Legal.

O caso está em apuração. "A Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios investiga o caso. A vítima foi identificada como Weverton Andrei Santana Barbosa, de 15 anos. Perícias foram solicitadas", comunicou a PC.