Corpo de jovem morto durante tiroteio no Guamá será enterrado nesta terça-feira (26)

O corpo de Lucas Davi Ferreira Oliveira, de 21 anos, assassinado a tiros na noite de domingo (24) na praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, em Belém, será enterrado nesta terça-feira (26) no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia. O sepultamento está marcado para às 9h. O velório ocorre na residência da família, localizada na travessa Ezeriel Mônico de Matos, no mesmo bairro onde o crime foi registrado. Um dos suspeitos pelo homicídio está preso, enquanto o segundo continua foragido.

Familiares de Lucas relataram à reportagem que o jovem foi morto enquanto trabalhava vendendo vitaminas em um trailer na praça, junto com a mãe. No momento do crime, Lucas estava mexendo no celular quando foi abordado por um dos dois criminosos que realizavam um arrastão na área.

Um dos bandidos chegou andando e tentou puxar o aparelho, mas Lucas reagiu e aplicou um mata-leão no homem. Nesse instante, o segundo suspeito, armado, interveio e disparou contra o jovem, atingindo-o no olho. O mesmo criminoso ainda tentou fazer uma pessoa refém, mas não teve sucesso, segundo os parentes do rapaz, que obtiveram as informações conversando com testemunhas. O bandido armado ainda tentou fugir em uma motocicleta, mas o veículo não funcionou.

Os familiares relataram que os assaltantes aparentavam estar sob efeito de drogas. “O bandido que estava armado atirava aleatoriamente. Se o revólver dele tivesse mais munições, poderia ter matado mais pessoas”, relatou uma tia da vítima, que preferiu não se identificar.

A mãe de Lucas também entrou em luta corporal com o criminoso armado. Segundo os familiares, ele tentou atirar no rosto dela, mas a arma, um revólver calibre 38, falhou.

Dois policiais que estavam à paisana reagiram à situação, trocando tiros com o bandido. Durante o confronto, o suspeito foi baleado no pé e posteriormente preso.

Lucas foi socorrido por familiares com a ajuda de uma viatura da Polícia Militar e levado ao Pronto Socorro Municipal do Guamá, onde a morte foi confirmada. Já o criminoso ferido foi transferido para o Pronto Socorro da 14 de Março, no bairro do Umarizal. Até o momento, o estado de saúde do suspeito não foi informado oficialmente.

O segundo envolvido no crime (que recebeu o mata-leão) conseguiu fugir levando o celular de Lucas e, de acordo com relatos de familiares da vítima, seria morador do bairro da Terra Firme. A polícia foi até a casa do suspeito, onde a mãe dele afirmou que ele está desaparecido. As buscas pelo criminoso continuam.

Lucas era o filho mais velho de dois irmãos e sonhava em ingressar na carreira militar. “Ele era um menino tranquilo, que ajudava a mãe no trabalho, vendia guaraná e estava esperando o resultado do Enem. Apesar de ter 21 anos e ser grandão, para a gente, ele ainda era uma criança”, afirmou a tia, emocionada.

O que diz a Polícia Civil?

Procurada pela reportagem para fornecer informações atualizadas sobre o caso, a Polícia Civil informou, por meio de um comunicado oficial, que “prendeu um homem de 34 anos pelo crime de homicídio”. “A vítima foi identificada como Lucas Davi Ferreira Oliveira, de 21 anos. O acusado roubou uma moto perto da praça Benedito Monteiro, no bairro Guamá. Durante a fuga, o suspeito efetuou disparos que atingiram a vítima. A Polícia Militar interveio e prendeu o criminoso que estava ferido. Ele foi levado para atendimento médico e permanece sob custódia e à disposição da Justiça. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, munições e uma moto. A Delegacia do Guamá apura o caso”, comunicou a instituição.

Cachorro ferido precisa de ajuda

Durante a troca de tiros entre os policiais e o bandido armado, um cachorro que vive pela praça Benedito Monteiro foi atingido por um tiro. Segundo testemunhas, ele correu e se escondeu debaixo de um trailer de lanche localizado próximo ao trailer onde Lucas estava. Moradores da área já tentaram resgatar o animal. Porém ele tenta morder as pessoas, devido ao estado de dor em que se encontra. Com medo, moradores da área pedem ajuda para socorrer o animal. Até o início da tarde desta segunda-feira (25), o animal permanecia no mesmo local. A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso, mas não teve retorno.