Homem tem a cabeça estourada em ataque a tiros em São Domingos do Capim

Mygson Luís Souza Trindade foi assassinado em um ataque a tiros no município de São Domingos do Capim, nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (23/11), quando a vítima estava em frente a uma residência na Travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a PA-127. Durante o ataque, a vítima teve a cabeça estourada após ser atingida pelos disparos feitos com armas de grosso calibre.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu por volta de 19h15. Populares relataram às autoridades que tudo aconteceu quando Mygson estava em frente a uma residência. Quando os tiros começaram, a vítima correu para dentro da casa, na tentativa de fugir dos atiradores. No entanto, os executores o seguiram e realizaram vários disparos nas costas e, principalmente, na cabeça da vítima. O homem caiu morto na cozinha da residência e não teve chances de ser socorrido.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Moradores da área informaram sobre o homicídio para a Polícia Militar, que foi até o local e realizou o isolamento da área. Uma ambulância ainda chegou a ser acionada, mas os socorristas que estiveram no local somente confirmaram o óbito. Vídeos feitos por pessoas que foram até a cena do crime mostram a vítima morta e partes de massa encefálica espalhadas próximo ao corpo. Além disso, também é possível ver várias perfurações em outras partes do corpo.

Ninguém no local soube repassar mais características dos suspeitos do crime. A Polícia Civil esteve no local para apurar as informações que auxiliem na investigação. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.