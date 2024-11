‘Burguês’ é morto a tiros em frente a estabelecimento comercial de Castanhal

Dennis William, mais conhecido como ‘Burguês’, foi morto a tiros na frente de um estabelecimento comercial em Castanhal, no nordeste do Pará. O homicídio ocorreu na noite de quinta-feira (21/11), quando a vítima estava conversando em uma calçada e foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. A pessoa que ocupava a garupa do veículo efetuou os disparos contra Dennis.

Conforme as informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta de 23h30, no Conjunto Ipê Rosa, área do bairro Fonte Boa. Dennis estava sentado falando com algumas pessoas no local e não teria percebido a aproximação dos dois homens na moto. O executor fez vários disparos na região do tórax da vítima, que morreu ainda no local.

Moradores da área acionaram a Polícia Militar para verificar a situação. Os agentes isolaram a área e informaram o homicídio para a Polícia Civil e Científica. Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato de Dennis William. No entanto, informações policiais dão conta que a vítima teria passagem pela Justiça e, inclusive, estaria em regime de prisão domiciliar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.