Polícia prende dois suspeitos pelo assassinato de empresário em Curuçá

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento no homicídio do empresário Raimundo Roberto Marques Carneiro, conhecido como “Beto do Abade”. O crime ocorreu na zona rural de Curuçá, no nordeste paraense, no último dia 16. Um deles foi detido preventivamente, enquanto o outro cumpre prisão temporária, informou a PC. As equipes da Delegacia de Curuçá seguem trabalhando para localizar mais dois sus​peitos, que já foram identificados. A polícia não detalhou quando exatamente ocorreram as prisões.

Segundo as investigações, a esposa da vítima é apontada como a mandante do crime, cuja motivação ainda não foi divulgada pela polícia. O caso segue sob investigação, com perícias sendo realizadas e testemunhas ouvidas.

O empresário foi assassinado a tiros no último dia 16, na zona rural de Curuçá, nordeste do Pará. De acordo com relatos de testemunhas, ele estava no interior do município quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos e fugiram em seguida.

A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer todas as circunstâncias e motivação do crime.

“A Polícia Civil informa que um suspeito foi preso preventivamente e outro, temporariamente, por envolvimento no homicídio de Raimundo Roberto Marques Carneiro. Equipes da delegacia de Curuçá trabalham para localizar mais dois suspeitos que já foram identificados. De acordo com as investigações, a esposa da vítima é apontada como a mandante do crime. O caso segue sob investigação. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou a PC.