​Suspeito de homicídio morre durante ação policial, em São Domingos do Capim

Uma operação entre as policiais Civil e Militar terminou com a morte de Denison Nunes Tavares, conhecido como “Riquelme”, na tarde desta quarta-feira (27/11), em São Domingos do Capim, nas proximidades da comunidade do “Gancho”, no nordeste paraense. De acordo com informações da polícia, o rapaz estava foragido desde 2020, com mandado de prisão em aberto e um histórico de alta periculosidade.

VEJA MAIS

A polícia informou que a diligência tinha como objetivo investigar um homicídio ocorrido no dia anterior na região. Durante as buscas, uma guarnição da Polícia Militar localizou um barraco em uma área de ramal. Ao tentar abordar o suspeito, ele fugiu e disparou contra os policiais, que reagiram à agressão. Denison foi atingido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local, foram apreendidas uma arma de fogo utilizada pelo suspeito, munições e porções de drogas. Denison, que era conhecido por atuar na comunidade do Prata, em Igarapé-Açu, foi identificado como um possível envolvido no homicídio em investigação. A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de identificar e localizar outros possíveis envolvidos no caso.