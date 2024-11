Principal suspeito de matar ex-enteado por vingança no Pará é preso em Mato Grosso

O principal suspeito de esfaquear e matar uma criança no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi preso no estado do Mato Grosso. Conforme as informações da Polícia Militar, a ação ocorreu na segunda-feira (25/11). O homem estava sendo investigado pelo assassinato do ex-enteado, crime que ocorreu em 2021. As apurações indicam que a motivação para o homicídio seria que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do menino.

VEJA MAIS



O mandado de prisão preventiva contra o investigado foi expedido em junho de 2024 pela Vara Criminal de Novo Progresso. Desde então foi iniciada a investigação para localizar o suspeito, que havia desaparecido desde o ocorrido com a criança. Os agentes da PC descobriram que o homem estava escondido em outro estado.

Ao serem informados que o suspeito estava se deslocando do município de Peixoto de Azevedo para Guarantã do Norte, os policiais civis de Castelo dos Sonhos, com o apoio da Polícia Civil de Guarantã do Norte, aguardaram a chegada do investigado na rodoviária. Quando o homem desembarcou, na tarde de segunda-feira, ele recebeu voz de prisão.

O crime

Conforme as investigações da PC, em 2021 o suspeito teria matado o filho da ex-mulher a facadas. A criança estava dormindo quando foi atacada com oito golpes de arma branca na região das costas. Desde então iniciaram as investigações para identificar o autor do crime.