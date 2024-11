Suspeito de homicídio qualificado em Ananindeua é preso nesta quarta-feira (27)

A Polícia Civil do Pará cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar contra um homem suspeito de participação no homicídio qualificado de Michael Siqueira Souto, ocorrido no dia 12 de agosto deste ano, no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. O cumprimento dos mandados de prisão preventiva ocorreu no Sistema Penitenciário, onde o suspeito já estava preso por outro crime. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (27).

A operação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios de Belém. Segundo as investigações, o suspeito faz parte de uma facção criminosa atuante nos bairros do Aurá e Águas Brancas, em Ananindeua.

A ação cumpriu os mandados expedidos pela Justiça, após meses de investigações que indicaram a participação na execução de Michael Siqueira. As equipes policiais seguem com as investigações para identificar e prender outros suspeitos envolvidos no crime.

“A prisão representa um importante avanço no combate à criminalidade violenta na região. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil do Pará em investigar e desmantelar facções criminosas responsáveis por homicídios e outros delitos graves no estado”, explicou o delegado Marco Antônio, titular da DHM.