Líder de grupo que invadia e assaltava cidades no Brasil morre em confronto com a Polícia no Pará

Um homem identificado como Francivaldo Moreira Pontes morreu em uma intervenção policial no município de Mocajuba, no nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira (26/11). Conforme as informações policiais, o suspeito trocou tiros com os agentes durante o cumprimento de mandados de recaptura e prisão preventiva contra ele. Conhecido como ‘Ban’ ou ‘Sangue bom’, o investigado era apontado como um dos maiores líderes de uma facção criminosa paulista, que planejava e praticava crimes violentos contra o patrimônio na modalidade “Domínio de Cidades”.

O ato criminoso consiste na tomada de uma cidade por grupos armados, com o objetivo de cometer assaltos coordenados, como roubar bancos ou caixas eletrônicos. É considerado uma evolução do “novo cangaço” e uma nova modalidade de crime ao patrimônio. 'Ban' seria o principal articulador e financiador de uma ação criminosa que ocorreu no município de Confresa (MT), em abril de 2023.

A “Operação Ban”, montada para cumprir os mandados contra o investigado, foi realizada por agentes da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), após a troca de informações com forças policiais dos Estados do Mato Grosso, Maranhão, Ceará e Goiás. As investigações para chegar ao suspeito ocorriam há vários meses.

Segundo a PC, quando os policiais chegaram à ilha, o suspeito reagiu realizando disparos de arma de fogo contra as equipes. Na troca de tiros, ele foi alvejado e chegou a ser socorrido, mas não resistiu e evoluiu a óbito.

Investigação

Francivaldo era apontado pela polícia como sendo um dos principais integrantes do grupo de assaltantes que realizou diversas ações de Domínio de Cidades.

‘Ban’ era foragido do Sistema Penitenciário Paraense desde 2015 e, após fugir, estaria utilizando diversos nomes falsos para não ser encontrado. Com o suspeito foi apreendido um fuzil AK 47, Calibre 762x39, com diversas munições de mesmo calibre.

A operação policial contou com apoio da Dpflu, NAI Tucuruí, Depol de Cametá e também da PM, por meio do Bope da PMGO, PCMT, PRF, CISP/MA e FICCO/CE.