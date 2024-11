Menino com autismo anota placa de moto após assalto e suspeitos são presos em Santarém

Dois suspeitos de cometerem assaltos em Santarém, no oeste do Pará, foram presos pela Polícia Civil na tarde de domingo (24/11). Conforme as informações policiais, a equipe chegou até os homens após um menino com Transtorno do espectro autista (TEA) ser assaltado e anotar a placa da moto usada pelos suspeitos. A vítima informou a PM sobre o caso e repassou as informações do veículo.

Segundo a polícia, o menino de 12 anos havia sido uma das vítimas da dupla. No momento que teve os objetos pessoais roubados, o garoto viu e memorizou a placa da moto. Depois, ele anotou e foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência e repassar a anotação. Ao verificar os dados do veículo, os policiais chegaram até um endereço no bairro Aeroporto Velho, onde encontraram os dois suspeitos. No local onde os investigados estavam, ainda foi apreendida uma arma de fogo e objetos como, relógios, celulares, chaves de veículos e cordões.

Os itens foram apreendidos e encaminhados para a 16ª Seccional Urbana de Santarém, assim como os dois suspeitos. A polícia apura se os objetos encontrados na casa também seriam fruto de possíveis roubos que ocorreram na cidade. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.