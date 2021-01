VÍDEO: Homem rouba clínica, mas pede à vítima que ore por ele

Câmeras de segurança de um laboratório de análises clínicas em Campina Grande, na Paraíba, flagraram um assalto ao local, na manhã de segunda-feira, 11. A Até aí, nada de excepcional no Brasil. Mas, durante o assalto, o criminoso pediu que a vítima orasse por ele.

As imagens mostram o bandido entrando no estabelecimento e anunciando o assalto à recepcionista. Ele rouba o celular da atendente, conversa um pouco com ela, aproxima-se novamente e pede uma oração. A recepcionista aceita o “pedido”, estende o braço na direção do ladrão e aparentemente reza.

Após a reza, o assaltante fugiu. A mulher disse que, antes de fugir do local, o homem justificou o crime pelo uso de drogas.

A Polícia Militar ainda não encontrou o suspeito.