Tentativa de assalto: motorista de aplicativo é morto com tiro na cabeça

Uma tentativa de assalto terminou de forma trágica na madrugada desta sexta-feira (12). De acordo com informações da polícia, um motorista de aplicativo foi morto com um tiro na cabeça por bandidos que tentaram assaltar o veículo. A vítima ainda transportava dois passageiros quando o crime aconteceu, mas eles não ficaram feridos.

O caso foi registrado no bairro Jardim São Luís, em São Paulo. Imagens de câmera de segurança veiculadas pelo Bom Dia SP, da TV Globo, mostram o momento, às 5h10, em que o motorista bate no canteiro central e capota o veículo branco da rua Adauto Batista de Lima. No mesmo instante é possível ver duas pessoas em uma moto passando do lado esquerdo da rua. A vítima — que não teve a identificação divulgada — foi baleada na cabeça e morreu no local.

Até às 8h28 o corpo do motorista e o carro capotado ainda estavam no local. O caso foi registrado no 92º DP (Distrito Policial) do Parque Santo Antônio.