Homem é esfaqueado e morre dentro de padaria em Ananindeua; suspeito é preso no local

Um homem, ainda não identificado, morreu dentro de uma padaria após ser esfaqueado na Avenida Zacarias de Assunção, no Distrito Industrial, em Ananindeua. O caso ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (29/11), quando a vítima foi atacada por um outro homem. O suspeito, que foi preso ainda no local, alegou que teria sido assaltado pelo homem e por isso o golpeou com a faca. Todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil.

