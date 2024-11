Presos dois suspeitos de invadir circo de família paraense e estuprar trapezista no Maranhão

Dois homens suspeitos de participarem de um ataque contra artistas circenses em Central do Maranhão foram presos na última quinta-feira (28). Um adolescente foi encaminhado para prestar depoimento. Outros cinco bandidos já foram identificados, mas estão foragidos. A ação criminosa ocorreu no último dia 23 e envolveu roubo, agressões e o estupro de uma jovem artista na presença de sua família. O circo atacado ​pertence a uma família paraense, natural de Mãe do Rio, no nordeste do Pará.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) confirmou as prisões ao Grupo Liberal e informou que a Justiça decretou a prisão preventiva dos investigados nesta sexta-feira (29). Os dois serão transferidos para o sistema penitenciário. Ainda segundo a SSP-MA, um dos detidos confessou envolvimento no crime.

Além dos dois suspeitos presos, um adolescente prestou depoimento. "As investigações indicam que cinco outros indivíduos participaram do crime", afirmou a secretaria em nota oficial.

Relembre o caso

O ataque aconteceu no último sábado (23), por volta das 23h, logo após o término de um espetáculo. Criminosos invadiram o espaço do circo armados, roubando dinheiro e pertences pessoais da família circense.

Durante a ação, dois deles arrastaram uma jovem artista para um trailer onde sua filha, de apenas 11 meses, dormia, e a estupraram.

Além da violência sexual, outros membros da família também foram agredidos, incluindo um idoso, avô da vítima. A jovem relatou o episódio em suas redes sociais, descrevendo os momentos de terror vividos por ela e sua família. A Polícia Civil continua investigando o caso.