Criminosos invadem circo de família paraense e estupram artista circense no Maranhão

Um grupo de cinco criminosos armados invadiu, assaltou um circo e estuprou uma jovem artista circense na presença de sua família, na noite da última sexta-feira (23), no município de Central do Maranhão. O ataque ocorreu por volta das 23h, cerca de 40 minutos após o encerramento do espetáculo do dia. O circo Eneide Circus, local onde ocorreu o crime, é de uma família de circenses de Mãe do Rio, no Pará, e estava realizando uma turnê no Maranhão recentemente.

No local, estavam a vítima, seus familiares, que são donos do circo, e alguns funcionários. Segundo relato da vítima publicado em suas redes sociais, os criminosos invadiram o espaço armados e agressivos, roubando dinheiro e pertences pessoais. Durante o ataque, dois deles arrastaram a jovem para o trailer onde sua filha de 11 meses dormia e cometeram o estupro.

Além da violência sexual, outros membros da família foram agredidos. Entre eles, um idoso que é avô da jovem estuprada. A investigação está sob a responsabilidade da Delegacia de Cururupu, no Maranhão. Até o momento, ninguém foi preso.

Trauma e apelo por justiça

A família, natural do Pará, estava em turnê por cidades da Baixada Maranhense quando o crime ocorreu. Em entrevista à TV Mirante, Poliana Ostok, mãe da jovem e proprietária do circo, expressou a indignação diante do ocorrido.

“Estamos nos sentindo indignados, revoltados, impotentes. Nunca imaginei passar por algo assim. Clamamos por justiça, que as autoridades tomem providências”, desabafou Poliana.

Relato da vítima

Hoje, a vítima publicou um vídeo nas redes sociais, onde relatou os momentos de terror vividos e atualizou sobre a situação da família. Com a voz firme, mas emocionada, ela contou alguns detalhes e disse confiar em Deus.

“Minha filha de um ano estava no trailer comigo. Eles me arrastaram pelos cabelos, colocaram uma arma na minha cabeça. Pedi que não fizessem nada com minha família. Ele pediu pra eu virar de costas e com a arma na minha cabeça me estuprou. Depois, fiquei em choque, mas feliz por ter conseguido proteger minha família. Meu avô foi agredido, mas está fora de risco. Estou tentando ser forte, acreditando que Deus está comigo e com minha família”.

Manifestação das autoridades

Diante da brutalidade do caso, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que o sistema de segurança está mobilizado para capturar os responsáveis. Ele destacou que a Delegacia Especial da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira e a Secretaria da Mulher prestarão suporte à vítima e à sua família.

“Não vamos tolerar que as pessoas tenham sua paz retirada dessa forma. Estamos empenhados em garantir que os responsáveis sejam encontrados e punidos”, declarou Brandão.

A Secretaria de Estado da Mulher também emitiu uma nota de repúdio, enfatizando que acompanha as investigações para que as medidas cabíveis sejam tomadas com urgência.