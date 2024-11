Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro em Santo Antônio do Tauá

José Ronaldo Soares Moraes, de 54 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (25) pelo crime de estupro. Ele foi localizado em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense, durante uma ação coordenada pela equipe da Seccional Urbana de Ananindeua, pertencente à Superintendência da R​egião Metropolitana. Segundo a polícia, contra o homem, havia um mandado de prisão por sentença condenatória em aberto.

O acusado foi apresentado na delegacia do município e, após os procedimentos legais, foi encaminhado ao sistema penal, onde cumprirá sua pena. (Divulgação/ PC)

José Ronaldo foi condenado pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. O mandado foi expedido pela Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em setembro deste ano.

Segundo as investigações, após a condenação, o acusado mudou-se para Santo Antônio do Tauá na tentativa de evitar a prisão. No entanto, diligências realizadas pela equipe da Seccional de Ananindeua localizaram o paradeiro do homem.

