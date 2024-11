Estabelecimento comercial é alvo de assaltantes em Parauapebas

Um estabelecimento comercial foi alvo de dois criminosos na manhã de quinta-feira (28), na avenida Jerusalém, no bairro Betânia, em Parauapebas, no sudeste paraense. Câmeras de segurança instaladas na área registraram a ação dos bandidos. No registro, não é possível confirmar se os homens estavam armados.

Por meio das imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam ao local em uma motocicleta. Um deles entra no comércio fingindo ser cliente. Minutos depois, ele anuncia o assalto, roubando mercadorias, dinheiro e um celular.

Enquanto isso, o comparsa permaneceu do lado de fora, pilotando a moto para garantir a fuga. Após cometerem o roubo, os suspeitos fugiram sem deixar pistas. O prejuízo causado ao empreendimento ainda não foi revelado.

A polícia realiza buscas pelos criminosos. Qualquer informação que ajude na identificação dos suspeitos pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.