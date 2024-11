Homem detido em tentativa de assalto na UFPA é liberado após vítima desistir do BO

Um homem foi flagrado tentando assaltar estudantes dentro do campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado no bairro do Guamá, em Belém, na noite desta quinta-feira (28). O caso ocorreu próximo ao terminal da Perimetral, e causou tumulto entre as pessoas que aguardavam pelo transporte coletivo.

Segundo testemunhas, Erikson Lorran dos Santos Raulin, de 23 anos, abordou uma estudante ameaçando-a com uma faca. A jovem gritou por socorro e conseguiu fugir. Em meio à confusão, segundo relatos, um homem à paisana, ainda não identificado, teria dado tiros para o alto, o que gerou pânico e correria no campus.

O 20º Batalhão da Polícia Militar foi acionado e deslocou agentes para atender a ocorrência. O suspeito foi localizado, identificado, chegou a ser algemado, mas acabou liberado porque a vítima decidiu não registrar boletim de ocorrência.

Até o momento, a administração da UFPA não se manifestou sobre o caso. A ausência de registro formal do crime impede que as autoridades levem o caso adiante, mas a presença de assaltantes no interior do campus preocupa estudantes e funcionários.