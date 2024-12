Vídeo: Policiais invadem garagem, agridem idosa e aplicam mata-leão em homem

Na noite da última quarta-feira (4), uma abordagem policial na garagem de uma família em Barueri, na Grande São Paulo, resultou em agressões a uma idosa de 63 anos, a um homem identificado como Juarez Higino Lima Junior, de 39 anos e ao filho, Matheus Higino Lima Silva, de 18 anos. Vídeos gravados por testemunhas e obtidos pela TV Globo mostram a mulher sangrando e um dos policiais aplicando um golpe de mata-leão em Juarez.

O incidente começou quando Juarez e o filho estavam na calçada com uma moto que apresentava documentação atrasada. Os policiais militares abordaram a dupla na Rua Mar Negro com a intenção de apreender o veículo. Ao serem abordados, pai e filho resistiram e correram para dentro da garagem da residência. A versão da Polícia Militar, conforme relatada no boletim de ocorrência, afirma que os homens proferiram xingamentos contra os agentes.

Após a resistência inicial, os policiais retornaram com reforços e invadiram o imóvel, agredindo Juarez e Matheus com golpes de cassetete. Durante a confusão, um dos PMs aplicou um golpe de mata-leão em Juarez, uma técnica que está proibida pela corporação desde 2020. As imagens mostram Lenilda Messias Santos Lima, mãe de Juarez, com o rosto sangrando e em estado de desespero enquanto é empurrada e chutada por um policial.

Devido aos ferimentos sofridos durante a abordagem, Juarez, Matheus e Lenilda foram levados ao Pronto Socorro Central de Barueri (Sameb) antes de serem encaminhados à Delegacia de Polícia local. O caso foi registrado sob as acusações de desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade.

Os policiais justificaram sua entrada no imóvel sem autorização alegando que Matheus estava em flagrante por desacato. A Secretaria da Segurança Pública declarou que não tolera desvios de conduta e que qualquer ocorrência envolvendo excessos será investigada adequadamente. A Polícia Civil está analisando as imagens do incidente para apurar todos os detalhes.