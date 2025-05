Após mortes de cães em Igarapé-Miri, audiência pública discute proteção animal

Uma audiência pública foi realizada no Fórum do município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, para discutir políticas públicas voltadas à causa animal na região. A reunião ocorreu na quarta-feira (14) e contou com a presença de representantes do poder judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB/PA), do prefeito, de vereadoras da Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), além de Organizações Não Governamentais (ONGs) voltadas à proteção animal no Pará. A sessão ocorre 15 dias após vários animais serem encontrados mortos com suspeita de envenenamento na Vila de Maiauatá.

Na audiência ocorreu um momento para repassar informações sobre as investigações do caso da morte dos cães na Vila de Maiauatá. Também foi assegurado que o caso continua sendo investigado para chegar aos autores das mortes dos animais. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo”, disse a PC, em nota, ao ser procurada para um posicionamento.

Proteção animal

Além disso, na audiência ainda foram discutidas medidas fundamentais para o enfrentamento da crescente população de animais em situação de abandono e vulnerabilidade, tanto na Vila de Maiauatá quanto no município de Igarapé-Miri.

VEJA MAIS

Os representantes citaram os principais pontos para a garantia da proteção dos animais, como a necessidade de um programa responsável de castração, com estudo de caso, a fim de garantir o bem-estar dos animais. E para a população, devem ocorrer ações de reeducação por meio de palestras e campanhas informativas sobre a responsabilidade e respeito aos animais.

Em nota, o Ministério Público do Estado do Pará confirmou que o objetivo do encontro foi acompanhar o andamento das ações voltadas à proteção dos animais em situação de rua no município de Igarapé-Miri. “A reunião, presidida pelo promotor de Justiça Harrison Henrique da Cunha Bezerra, abordou temas como a construção de um abrigo municipal para os animais, a realização de consultas veterinárias para verificação de castrações e a adoção de medidas relacionadas à alimentação desses animais. Uma nova reunião está agendada para o dia 27 de maio de 2025, com o intuito de dar continuidade às discussões e ao acompanhamento das ações”, ressaltou.

A Redação de O Liberal solicitou um posicionamento da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PA e da prefeitura de Igarapé-Miri para detalhar como e quando as ações devem ser implementadas na cidade.